Tiroteo en escuela de Tennessee reporta a un estudiante muerto y un policía herido

Tennessee, Estados Unidos.- Al momento, el Departamento de Policía de Knoxville (KPD), ha reportado que hay un estudiante muerto y un policía lesionado, luego del tiroteo suscitado este 12 de abril en una escuela.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:15 horas, cuando vecinos de la zona reportaron a agentes policiales que en el colegio Austin-East Magnet se habían escuchado disparos. En este sentido, los elementos de seguridad se apresuraron a acudir a la dirección de la escuela para detener el ataque.

De acuerdo con la KPD, un integrante de las fuerzas policiales sufrió una lesión; sin embargo, esta no fue grave por lo que no fue necesario trasladarlo al hospital. En contraste, un estudiante, cuya identidad aún no se ha revelado, recibió un disparo mortal.

Hasta ahora, la policía ha detenido a dos sospechosos, pero no ha informado el origen del tiroteo ni quién disparó contra quién. El incidente provocó una evacuación inmediata en el área y una alerta en Tenneesse, ya que se han reportado otros tiroteos en días pasados cerca a la región.

Fuente: NY Post y Twitter @Knoxville_PD