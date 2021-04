Sin compasión: Hombre quema su casa con su hija en el interior; se declara culpable

Minnesota, Estados Unidos.- John Newport, de 48 años, se declaró culpable después de casi dos años de juicio, en el que se le acusó de haber asesinado a su hija, Jamey Newport, de 22 años de edad.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, después de una discusión entre padre e hija, ya que ella se había negado a llevarlo a la ferretería, cabe mencionar que el hombre vivía con su Jamey, quién lo mantenía y pagaba las facturas, sin embargo, ella ya se había fastidiado de la situación, por lo que le dijo que se mudaría.

Créditos: Pinterest. Fotografía de John Newport

John no tomó a bien el hecho de que su hija quisiera marcharse, así que derramó gasolina en los gatitos de Jamey, mismos que la habían ayudado a superar su depresión, pero este hecho no le importó a su padre, ya que no dudó en prenderles fuego a los cachorros.

Jamey llamó al 911 para avisar que su padre le había prendido fuego a su casa, pero ella no podía salir, además debía salvar a sus gatitos. Al final, los bomberos la encontraron muerta, dentro de una bañera, con la ducha abierta. Falleció por inhalación de humo.

Créditos: Pinterest. Fotografía de Jamey Newport

Cuando comenzó el caso, John se declaró inocente, sin embargo, las autoridades notaron que había un nivel de crueldad en el crimen, por lo que lo sentenciaron a pasar 36 meses en prisión hasta que se resolviera el caso, finalmente, el sujeto se declaró culpable, con la finalidad de llegar a un acuerdo y pasar 18 en prisión.

Fuentes: People, Pinterest