VIDEO: Hombre castiga a su esposa por infidelidad; si no se cortaba el cabello, la mataba

Santo Domingo Este, República Dominicana.- Un hombre podría recibir una condena de entre 10 a 30 años de prisión por violación a los derechos humanos, y por torturar a María Trinidad, con quien mantenía un vínculo de pareja, según se deja ver en un video difundido en redes sociales.

El acusado obligó a que la mujer de 22 años se cortara el cabello, como castigo por infidelidad. No conforme con ello, el abusador, Diego 'M', decidió filmar el acto y socializarlo en internet.

Durante todo el clip, la víctima no para de llorar, al tiempo que con ayuda de unas tijeras desprende mechones de cabello. Asimismo, asegura ante la cámara estar arrepentida por haberle fallado a su marido.

El motivo de este video es porque yo le fui infiel a mi esposo. Yo le mentí, metí a un hombre en la casa cuando él no estaba y quiero demostrarle que estoy arrepentida. Para que él no me mate yo estoy haciendo este video".