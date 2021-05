Encuentra a su amiga muerta, le roba la tarjeta bancaria y va a comprar comida a McDonalds

Manchester, Inglaterra.- Tras encontrar a su amiga inconsciente y llamar a los paramédicos, Terrilee Yates, de 32 años, esculcó en sus bolsillos, le robó tarjetas bancarios y compró comida en McDonalds y boletos de lotería.

Sadie Bird, hija de la fallecida Jane Godfrey, informó que Terrilee le robó la tarjeta a su madre, fue al banco, retiró 300 euros (algo así como 7 mil 200 pesos) y fue directo a gastarlos.

Para mí, eso no es humano. No encuentras a alguien muerto, tomas sus tarjetas bancarias y vas a gastar el dinero en el primer lugar al que llegas. Es una basura, no es humana", dijo.