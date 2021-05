Tras violar a 8 niños, expastor es liberado; temen que ataque a más menores de edad

Alabama, Estados Unidos.- Un expastor de Alabama y violador en serie de niños condenado a 15 años de prisión fue liberado después de cumplir más de cinco años y medio de su condena, según un informe.

Mack Charles Andrews Jr., expastor de la Iglesia Pentecostal Unida en Thomasville, fue sentenciado en 2015 a 15 años de prisión después de declararse culpable de múltiples cargos de violación, sodomía, abuso sexual e intento de violación como parte de un acuerdo de culpabilidad.

Shay Walker, una de las víctimas de Andrews, quien dijo que fue violada y torturada sexualmente por su predicador de la infancia entre las edades de 7 y 12 años, había planeado asistir a una audiencia de libertad condicional programada en noviembre para mantener tras las rejas al violador convicto de 61 años. , pero ahora no tendré la oportunidad.

¡Imágenes fuertes! Un violento ataque armado se registró en un bar de Cuernavaca llamado 'Casa Bacacho', el cual dejó hasta ahora 3 muertos y un herido#Seguridadhttps://t.co/5PgDp4Nzel — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) May 24, 2021

Walker, un actor y cineasta de Nueva Orleans, le dijo al medio en 2015 que Andrews la violó en la tumba de su padre cuando tenía solo 9 años y prometió atacarla nuevamente si hablaba.

"Me dijo que si no decía nada, volvería y pondría flores en la tumba. Si lo hiciera, dijo que los demonios vendrían y me sacarían de mi cama".

Walker y algunas de las otras ocho víctimas de Andrews no fueron notificadas de su liberación el 19 de mayo, así como el fiscal de distrito Spencer B. Walker, quien no está relacionado con Shay Walker, según el informe.

Fuente: New York Post