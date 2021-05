¿Complot? Influencers denuncian sobornos para desprestigiar vacuna Pfizer contra coronavirus

París, Francia.- Un nuevo escándalo a surgido en torno a la vacuna contra coronavirus, aunque en este caso no tiene que ver con la desarrollada por AstraZeneca, la cual ha estado vinculada a enfermedades cardiovasculares, sino que en esta ocasión es en contra de Pfizer.

Diversos influencers de nacionalidad francesa en temas científicos destacaron haber sido contratados por una misteriosa agencia de publicidad que solicitó su ayuda, mediante un pago, para desacreditar el biológico que tiene como finalidad frenar la pandemia por coronavirus en el mundo.

No sé de dónde procede, no sé si viene de Francia o del extranjero; es miserable, peligroso irresponsable y no funciona. Esta acción no logrará que los franceses den la espalda a la vacunación", destacó el ministro de Salud, Oliver Véran al conocer el hecho.