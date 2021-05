De terror: Atrapan a ladrón de vehículos; lo bañan en gasolina y lo queman vivo

La Paz, Bolivia.- Luego de ser sorprendido robando un vehículo, un hombre de 27 años de edad fue golpeado por vecinos de la localidad de Pocoata, quienes posteriormente lo bañaron en gasolina y lo quemaron vivo, según informaron autoridades estatales este miércoles 5 de mayo.

Los hechos ocurrieron el día de ayer, cuando el hombre y una supuesta cómplice de 24 años de edad fueron retenidos por más de 200 personas, quienes les acusaron de haber robado un automóvil. Posteriormente, fueron llevados a una cancha de futbol en donde a él le rociaron gasolina y le prendieron fuego.

La mujer también resultó con quemaduras, pero no perdió la vida. En este sentido, Jhonny Mamani, gobernador de Potosí, se mostró horrorizado y señalo que el incidente no puede pasar desapercibido, ya que no se ha logrado corroborar si la pareja en verdad había cometido el robo.

Tiene que investigarse, se tiene que dar con los autores. Hay instituciones que tienen que hacer prevalecer la justicia", expresó el mandatario a los medios.

César Villca, coordinador defensorial de Llallagua, se manifestó al respecto, reiterando que la Constitución boliviana "garantiza el derecho a la vida, por lo que no existe la pena de muerte en el ordenamiento jurídico vigente y la justicia por mano propia no es característica de un Estado de Derecho".

En contraste, los linchamientos son muy comunes en las zonas rurales de Bolivia, por lo que autoridades y organismos internaciones, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han mostrado su preocupación, ya que dicen, son actos que no se pueden frenar debido a la cantidad de participantes implicados que buscan "hacer justicia por sus propios méritos".

Fuente: Efe