Acusan a concejal brasileño y a su novia del asesinato del pequeño Henry Borel, de 4 años

HOJE O PEQUENO HENRY COMPLETARIA 5 ANOS DE IDADE uD83DuDE22



Leniel Borel, pai do menino Henry Borel, divulgou um relato emocionado nas redes sociais recordando a última festa de aniversário do filho, que completaria cinco anos nesta segunda-feira (3). Henry foi morto no dia 8 de março. pic.twitter.com/pvVNExL0EV