Emma Coronel: El día que negó rotundamente estar vinculada al Cártel de Sinaloa

Washington, Estados Unidos.- En 2018, durante una entrevista para Telemundo, Emma Coronel, esposa del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, negó que se encontrara asociada a los negocios de su esposo, sin embargo, este jueves 10 de junio, finalmente aceptó su culpabilidad.

En aquella ocasión, Emma Coronel fue buscada por muchos medios para dar sus impresiones sobre el juicio que enfrentaba el capo mexicano, y fue Telemundo la cadena que tuvo acceso a la esposa del ‘Chapo’.

Entre otros temas tocados en esa entrevista, Emma Coronel señaló que era poseedora de varios negocios lícitos y que definitivamente no estaba vinculada con el narcotráfico, incluso, señaló que las acusaciones le molestaban.

Me molesta que me vinculen con el narcotráfico, claro que sí, es incómodo, pero hay que esperar a que el juicio acabe, que el juez (Brian M. COgan) decida si (el Chap)] es o no culpable”, señaló en aquella ocasión Coronel.