"Quería que sufriera": El desgarrador mensaje de la madre de niñas asesinadas por su padre

Madrid, España.- La madre de dos niñas presuntamente asesinadas por su propio padre y arrojadas al mar desearía haber estado tomándoles de la mano cuando murieron.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La hija de Beatriz Zimmerman, Olivia , de seis años, fue encontrada sin vida en una bolsa de a más de 3 mil pies bajo el agua frente a Tenerife , junto a una segunda bolsa que estaba vacía.

La hermana menor de Olivia, Anna, junto con el presunto padre asesino, Tomás Antonio Gimeno, de 37 años, siguen desaparecidos, pero se presume que están muertos.

Durante la mañana de este lunes, un autobús de pasajeros que se dirigía hacía Aguascalientes cayó en un barranco de entre 10 y 12 metros de profundidad; se reportan 40 personas heridas cinco de ellas como graves uD83DuDEA8#Seguridad https://t.co/Tw0dP6kCTQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) June 14, 2021

Beatriz hizo una emotiva carta donde rindió homenaje a sus "angelitos", donde calificó las acciones de su expareja como “el acto más monstruoso que una persona puede cometer”. Sobre sus hijas, expresó: "Ahora son dos ángeles que vinieron al mundo para enseñar una gran lección a costa de sus propias vidas". Ojalá hubiera estado allí en ese momento con ellos, tomados de la mano y muriendo juntas".

Beatriz contó que había aceptado que Anna también estaba muerta y agradeció a las personas que la habían ayudado difundiendo sus mensajes de emergencia y rezando.

"Como madre me duele el alma no haber podido salvarles la vida. Ojalá hubiera estado allí en ese momento con ellos, tomados de la mano y muriendo juntas. Pero eso no podía pasar porque Tomas quería que yo sufriera buscándolas sin descanso y por el resto de mi vida. Esa fue la razón por la que me dejó con vida".

Fuente: The Sun