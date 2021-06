Trump quiere que se le imponga una multa de "reparación" a China por crear el Covid-19

Washington, Estados Unidos.- El expresidente Donald Trump quiere que el doctor Anthony Fauci pase al frente de una comisión presidencial para mostrar evidencia sobre la creación del Covid-19 en un laboratorio de Wuhan para que China reciba una multa.

El plan del magnate es que, a través de este panel, puedan juzgar al país asiático para que pague una multa para "reparar" el daño hecho por el coronavirus que, supuestamente, salió de un laboratorio de Wuhan.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, el consejero de Trump estaría por lanzar un libro sobre los orígenes del Covid-19 titulado: "What Really Happened in Wuhan" (Lo que realmente pasó en Wuhan.

Otro escándalo que será revelado en el libro refiere que el Gobierno de China tenía avances en el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19 antes de que comenzara el brote a nivel internacional.

La idea de una comisión presidencial "entusiasmó" mucho al entonces presidente Trump. Sería algo similar a las que se crearon para sondear sobre los ataques terroristas del 9/11 y el asesinato de John F. Kennedy.

Fuente: New York Post