¡YouTube de luto! Pareja de 'influencers' antivacunas pierden la vida por Covid-19

Alabama, Estados Unidos.- El pasado jueves, 16 de septiembre, una pareja de 'influencers', que dedicaban su canal de YouTube a la venta de artículos antiguos, perdió la vida tras presentar complicaciones por Covid-19, El matrimonio ganó más notoriedad cuando comenzaron a hacer comentarios antivacunas.

Los hechos ocurrieron en Huntsville, Alabama, Estaos Unidos, la primera en perder la vida fue Tristan, quien falleció tres semanas atrás, de acuerdo con la declaración de su marido, Dusty, la mujer había tenido complicaciones por el SARS-CoV-2, derivado de ello, la paciente perdió la vida durante la noche de forma repentina.

En ese lapso de tiempo, Dusty creó una cuenta en GoFundMe, mientras se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, esto con la finalidad de pedir apoyo económico para cubrir los gastos funerarios de su esposa.

Tristan falleció repentinamente mientras dormía el miércoles, debido a complicaciones de Covid-19. Yo mismo estoy actualmente en UCI , luchando contra esto, pero veré varios gastos dentro de la próxima semana. ¡ Médico , funeral , parcela de entierro, ataúd , etc.!

Sin embargo, Dusty no terminó de pagar estos gastos, ya que, el jueves de esta semana también perdió la vida derivado de las complicaciones de la enfermedad. La noticia fue dada por la hija del matrimonio, Windsor, quien publicó un mensaje en la cuenta de GoFundMe de su padre.

Cabe señalar que en sus últimos videos, publicados a principios de este 2021, la pareja compartió su opinión sobre el uso de cubrebocas y la aplicación de las vacunas.

Todavía no he recibido el sabes qué (las vacunas anticovid-19). No planeo hacerlo.