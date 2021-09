¡Al borde de la muerte! Famoso actor de TV Azteca y Televisa, a punto del coma por Covid-19

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas reapareció luego de que permaneciera varios meses alejado de las redes sociales y confesó que se ausentó porque estaba al borde de la muerte y fue hospitalizado durante semanas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Jorge Alberti, conocido por sus telenovelas en TV Azteca como Como en el cine, Vuélveme a querer y Hombre tenías que ser, además de también estar en Televisa donde hizo La Bella y las Bestias y Las Buchonas.

El actor de origen boricua, quien vive en Miami y su último proyecto fue en Telemundo, resultó muy conmovido reveló las complicaciones que sufrió tras contagiarse de Covid-19 a través de un video que subió a su cuenta de Instagram.

En el clip, confesó que fue internado durante dos semanas. Contó que en un inicio se sentía mal, pero no tenía síntomas específicos al virus, sin embargo, al sospechar que sí tenía se hizo unas placas de tórax en los pulmones y su hija se practicó a una prueba.

Ella dio positivo al virus, pero él al hacerse las placas salió bien, solo con una señal que significaría los comienzos de una neumonía, pero fue mandado a casa; sin embargo, su estado de salud se iba deteriorando.

Al día siguiente me sentía fatal, el cuerpo débil, dolor de cabeza, caminaba y me agitaba fácilmente, no tenía apetito, no podía comer. Me checo la oxigenación y estaba en 76... si 85 es bajito, 76 es horrible, puedo empezar a tener problemas en los órganos".

El actor fue llevado al hospital por su esposa y finalmente sale positivo a Covid-19, por lo que tuvo que ser internado en terapia intensiva.

Alberti contó que sintió que estaba al borde de la muerte, ya que en el hospital pudo ver que estaba lleno de pacientes que al igual que él, estaban luchando por su vida: "En el área donde estaba yo murieron 5 personas".

Reveló que le puede dar a cualquiera, pues contó que pese a que él es una persona sana, hace ejercicio y come bien, de igual manera casi le arrebata la vida. Alberti también confesó que inmediatamente se le colocaron dos ventiladores para poder respirar bien y que estuvieron a punto de intubarlo y de ser sometido a un coma inducido.

No podía respirar. El ventilador que te ponen te reseca todo por dentro (...) Me querían perforar un pulmón para remover líquido. Estuve a punto de ser intubado y me indujeran a un coma".

El histrión reveló que fue hace tres semanas que lo dieron de alta y que ahora deberá esperar 90 días para poder aplicarse la vacuna, sin embargo, confesó que se resistía a vacunarse en un inicio y tuve que aprender a la mala.

Yo no me quería vacunar y en numerosas ocasiones estuve con personas con Covid y no me contagié. En un momento dado llegué a pensar que era inmune al Covid o tenía defensas, hasta que me dio (...) Aprendí a la mala pero fue mi decisión y no me debes criticar (...) Muchos me criticarán y dirán este pend... no se quiso vacunar y por eso se contagió... Mi vida cambió".