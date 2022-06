Elon Musk despediría al 10% de los empleados de Tesla ante posible racha económica en EU

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Este viernes 3 de junio, las bolsas internacionales se vieron afectadas por los recientes comentarios del multimillonario Elon Musk quien adelantó, entre sus planes está despedir al 10% de los trabajadores de Tesla, empresa que posee, debido a que tiene un "súper mal presentimiento" en relación a la economía de Estados Unidos y su propia empresa; sin embargo, no hay detalles sobre lo que podría ocurrir en este aspecto.

Cabe destacar que con estas declaraciones, el mundo entero no solo entró en alerta, sino que las acciones que Tesla tiene, registraron una caída del 7% durante el arranque de este viernes, lo que sin duda también lo afectan financieramente ya que, en los últimos meses, los vehículos Tesla han tenido que ser llamados a revisión tras argumentarse, frenan sin motivo aparente, algo que ya había estado afectando a la empresa.

Elon Musk planea despedir al 10% de los trabajadores de Tesla. Foto: The New York Post

Por ello, con la difusión de un correo electrónico el pasado jueves 2 de junio, el empresario sudafricano manifestó que a partir de este momento, buscaba "pausar todas las contrataciones en todo el mundo" mientras que la plantilla debería reducirse, lo que secunda los comentarios hechos por empresarios como JPMorgan Chase, Jamie Dimon o el presidente de Goldman Sachs, John Waldron, quienes declararon: " (un) huracán está justo ahí, en el camino, viniendo hacia nosotros".

El pasado 26 de mayo a través de la plataforma Twitter, la cual Musk tiene intenciones de comprar por la cifra de 44 billones de dólares, un usuario le preguntó si él creía necesario que Estados Unidos entrara en recesión, a lo que el CEO de Space X respondió que sí e incluso, era necesario que se presentaran algunas "quiebras", lo que adelantaba problemas económicos en el país gobernado por Joe Biden.

"Sí, pero en realidad es algo bueno. Ha estado lloviendo dinero sobre los tontos durante demasiado tiempo. Algunas quiebras deben ocurrir. Además, todas las cosas de quedarse en casa de Covid han engañado a las personas para que piensen que en realidad no es necesario trabajar duro", tuiteó Musk.

Twitter @BLKMDL3

A modo de profeta, Musk vaticinó que la recesión en Estados Unidos duraría entre 12 a 18 meses; sin embargo, no explicó los motivos por los que mencionaba ese tiempo, ya que el discurso se enfoca en que no se habla de una recesión global, "esperamos un enfriamiento de la economía mundial hacia finales de año. Estados Unidos se calmará, mientras que China y Europa no se recuperarán", aseguraron Musk y empresarios como Carsten Brzeski.

Fuente: Tribuna