Desde el Palacio de Buckingham, los monarcas Carlos III y Camila envían mensaje tras coronación

Londres, Inglaterra.- El pasado sábado 06 de mayo del 2023, ocurrió un hecho histórico en el Reino Unido, pues tras meses de la muerte de la monarca Isabel II, su primogénito y su esposa, Carlos III y Camila, fueron coronados en la Abadía de Westminster, en Londres, Inglaterra. Al final del primer día de celebraciones, los nuevos reyes enviaron un mensaje a la población, el cual fue comunicado por un Portavoz del Palacio de Buckingham.

La mañana de este domingo 07 de mayo del 2023, un portavoz el Palacio de Buckingham, la residencia oficial de los reyes del Reino Unido, compartió un mensaje a la población inglesa, en el cual los nuevos monarcas expresaron que se sienten "profundamente conmovidos por los eventos del día de ayer y profundamente agradecidos con todos aquellos que contribuyeron a hacer de la jornada una ocasión tan gloriosa".

El pasado sábado ocurrió la coronación de los reyes del Reino Unido. Foto: Twitter

El Rey Carlos III y Camila celebraron, en particular, el papel de los ciudadanos británicos y de los visitantes extranjeros que "mostraron su apoyo en tan grandes cantidades" tanto en Londres, como en otras regiones del Reino Unido durante la ceremonia religiosa, procesión de la coronación, y las festividades que siguieron después de ésta. Cabe mencionar que todo el evento continúa este domingo 07 de mayo, y que la familia real tiene programados festejos y almuerzos callejeros.

La fiesta no sólo continuará en Londres, capital de Inglaterra, pues se han hablado de festivales en miles de ciudades, pueblos y distritos del país; todos, en honor a los monarcas. Por otra parte, para el mediodía de este domingo 07 de mayo del 2023, el primer ministro, Rishi Sunak, y su esposa, Akshata Murthy, dieron la bienvenida a los numerosos invitados con los que comparten una comida en Downing Street.

No sólo estuvieron presentes políticos o personalidades del medio, pues también asistieron a Downing Street voluntarios de diversas causas, familias ucranianas refugiadas en Reino Unido, así como representantes de grupos juveniles; todos ellos compartieron comida con los jefes de Gobierno antes del almuerzo. Para la noche de este domingo, se efectuará frente al Castillo de Windsor el Concierto de la Coronación. Algunas estrellas invitadas son Katy Perry, Lionel Richie, Take That, Olly Murs y Paloma Faith; Andrea Bocelli, Bryn Terfel y Lang Lang.

Fuente: Tribuna