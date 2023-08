Igualitos: Tras polémica con un oso, Zoológico de China ahora hace pasar a un perro por un león

Comparta este artículo

Beijing, China.- Hace varios días, el Zoológico de Hangzhou atrajo la atención nivel internacional debido a que se hicieron virales las imágenes de un oso solar llamado 'Angela' saludando a los visitantes. Si bien era un poco curioso que el animal tuviera ese comportamiento, la realidad es que su aspecto parecía ser más el de un humano disfrazado, por lo que fue el mismo recinto el que tuvo que desmentir que los trabajadores recurrieran a esta actividad ya que insistieron, sí era un ejemplar genuino que se caracteriza por poder pararse en dos patas. Pese a ello, una nueva polémica ha llamado la atención y todo tiene que ver con un león.

De acuerdo con lo expuesto por internautas, China ha recurrido a la confusión de especies desde hace varios años. En 2021, una familia llamó la atención debido a que entre sus planes estaba el de ir a un zoológico ubicado en la provincia de Sichuan pero al llegar, pensaron que no estaban en el lugar correcto pues, en la jaula donde en apariencia deberían estar los leones, había un Golden Retriever, una raza de perro que es usualmente usada como mascota. Esta situaron basta decir, fue recordada tras la polémica con 'Angela'.

Las imágenes del zoológico de Sichuan fueron grabadas en marzo del 2021. Un usuario de apellido Tan fue el que de mediato grabó a este can que se hacía pasar por el denominado 'Rey de la Selva'. Cabe decir que el usuario remarcó que detrás del 'perrito', sí se observaba una melena de león africano, por lo que cabía la duda respecto a si el recinto era occidente de que había un perro conviviendo con estos animales salvajes.

Después de dar una vuelta por la jaula, nos dimos cuenta de que es donde debería estar alojado el león", se lee en la publicación en torno a este león ficticio.

La realidad en torno a este video se aclaró después cuando el empleado de un zoológico le explicó al usuario que al haber una reubicación de las especies, los letreros no se habían puesto en el sitio correcto; sin embargo, esto no fue motivo para justificar el motivo por el que un perro de la raza Golden Retriever estuviera exhibido. Incluso, internautas han asegurado que en otras ocasiones, en la provincia de Changzhou, perros han sido pintados con el objetivo de hacerlos pasar por gatos africanos o incluso lobos.

Tras esta polémica que ha envuelto a varios zoológicos en China, expertos en Reino Unido tuvieron que intervenir aunque solo en el caso de los osos solares que se dijo, eran empleados usando disfraces. A través d aun comunico de prensa, el Paradise Wildlife Park remarcó que los osos de este tipo, que son conocidos en realidad como osos malayos, suelen parecer humanos debido a su complexión y comportamiento natural, que es el de pararse sobre sus patas traseras.

Por este comunicado, se pidió dejar de mal informar a la gente respecto a que no son especies reales, especialmente cuando estamos acostumbrados a que solo se exhiban osos panda o pardo. Pese a que se busca visibilizar a otras especies, la realidad es que el zoológico ha atraído a más gente por la supuesta teoría de que sí sn empleados usando disfraces y no se trata de especies reales pese a que se dijo, sí lo son. Por lo demás, es decir, los perros usando pintura o disfraces, no ha habido un pronunciamiento oficial.

