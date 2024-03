"Me pagaron medio millón por matar": Revela terrorista responsable del ataque en Rusia

Moscú, Rusia.- El atentado terrorista en una sala de conciertos en Moscú, Rusia, ha conmocionado al mundo, ya que hasta el momento se registran más de 140 muertos y la misma cantidad de heridos. Ahora, uno de los presuntos terroristas responsables detenidos por estos hechos en el Crocus City Hall confesó ante las autoridades que les prometieron dinero a cambio del ataque y que solo ha recibido la mitad de lo pactado.

Al momento del ataque terrorista había más de seis mil personas al interior del recinto de conciertos, por lo que hasta el momento suman 143 muertos; sin embargo, hay muchos heridos de gravedad, por lo que la cifra podría incrementar. Cuatro supuestos francotiradores abrieron fuego en la sala, quienes ya fueron detenidos, pero fue uno de ellos quien reveló la verdad y las razones del atentado.

El implicado en el ataque terrorista confesó a las autoridades que le prometieron 500 mil rublos, es decir, alrededor de cinco mil euros, lo que se traduce en cerca de 91 mil pesos mexicanos por perpetuar la matanza. Fue durante un interrogatorio que confesó la cifra por la que accedió a matar a los asistentes en el recinto de conciertos, el cual fue publicado por el canal Uno de la Televisión Rusa.

Ataque terrorista en Moscú, foto: especial

"No lo he recibido aún. He recibido la mitad", explicó el terrorista.