Los tiempos del presidente... y las reformas

El pasado viernes 1 de octubre comenzó la cuenta regresiva para el presidente López Obrador; se cumplieron los primeros tres años de su gobierno. Todo en función de lo establecido por la reforma constitucional de agosto de 2012, que decidió acortar los tiempos entre la elección y la toma de posesión del presidente de la República.

Hasta el período del general Plutarco Elías Calles (1924-1928) los presidentes de México duraban cuatro años en el cargo. Álvaro Obregón reelecto en julio de 1928 sería el primero de seis años, pero fue asesinado días después. Entre 1928 y 1934 México fue gobernado por:Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez.

Desde 1928 cada Presidente estaba obligado a asumir el poder el día 1 de diciembre de cada seis años. Dicha reforma al artículo 83 de la CPEUM quedó de la siguiente manera:

Artículo 83: “El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de Octubre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República electo popularmente ,o con el carácter de de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del ejecutivo federal en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”.

López Obrador será el primer presidente desde 1934 (Cárdenas) que dure en su cargo 5 años y 10 meses.

Con la reforma constitucional se buscó disminuir el tiempo entre la elección y la toma de posesión que por muchos años fue de cinco meses.

También se resolvió por primera vez en la historia que el cargo de presidente de México podría ser revocado, como ya existe en algunas naciones. La reforma quedó de la siguiente manera:

Artículo: 81: “La elección del Presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. El cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser revocado en los términos establecidos en ésta Constitución.” (Reforma del 20 de diciembre del 2019)

Y lo que por muchos años fue un misterio: “la sustitución inmediata del presidente”, en caso de ausencia total del cargo (muerte o incapacidad) y quién lo sustituiría en el caso mencionado, la reforma constitucional de agosto del 2012 resolvió la duda de la siguiente manera:

Artículo 84: “En caso de falta absoluta del Presidente de la República ,en tanto el Congreso nombra al Presidente Interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo establecido en las fracciones II (35 años cumplidos), III (residencia en el país) y VI (No ser secretario o subsecretario) del artículo 82 de ésta Constitución”. (Reformas de agosto de 2012).

Durante la primera etapa del México independiente la sustitución del Presidente recaía en la figura del Vicepresidente, un cargo político que duró hasta la Constitución de 1857 dado el papel que habían jugado distintos personajes de la política nacional que habían convertido a la Vicepresidencia en un factor de inestabilidad política. En 1857 se suprime el cargo de Vice Presidente y de 1857 a 1882 el sustituto del Presidente de la República sería el Presidente de la Suprema Corte de justicia. Posteriormente y a partir de 1882 el sustituto sería cualquiera de los presidentes de las Cámaras (diputados o senadores)

Posteriormente el 24 de abril de 1896 se reformó la Constitución para que fueran sustitutos “provisionales” el secretario de relaciones exteriores Ignacio Mariscal constituyente del 57 con 25 años en el Porfirismo o en su caso, el de gobernación Manuel Romero Rubio, suegro de Don Porfirio con 11 años de titular de la dependencia.

Ya cuando Porfirio Díaz había cumplido 73 años y ante la presión de los banqueros europeos que demandaban el acompañamiento de una figura más joven con el Presidente Díaz, se volvió a reformar la Constitución en mayo de 1904 ( la tercera reforma Constitucional) para restaurar la figura de la Vicepresidencia y ampliar los períodos presidenciales de 4 a 6 años. La responsabilidad de la candidatura a la Vicepresidencia recayó en el sonorense Ramón Corral Verdugo, que debería ser electo en fórmula con el candidato a la Presidencia, como ocurrió en la elección para el período 1904-1910. En el caso de que faltaran los dos, la sustitución recaería en los titulares de relaciones y gobernación.

En 1910 Don Porfirio tenía ya 80 años y aspiraba al sexenio 1910-1916. Fue electo de nuevo en fórmula con Ramón Corral de 56. El 1 de diciembre de 1910 Porfirio Díaz protestó como Presidente por última vez.

Díaz y Corral renunciaron en mayo de 1911 y dejando en su lugar (en acuerdo con los revolucionarios) a Francisco León de la Barra secretario de relaciones exteriores para la transición.

Madero de 38 años y Pino Suárez de 42, fueron electos presidente y vicepresidente en noviembre de 1911. Fueron asesinados en febrero de 1913.

Operó el mecanismo sucesorio con Pedro Lascuráin, secretario de relaciones exteriores. Lascuráin duró solo 45 minutos en la Presidencia y renunció para dar paso a Victoriano Huerta que permaneció en el cargo hasta julio de 1914. Huerta quiso ser candidato presidencial llevando como Vicepresidente a Aureliano Blanquet pero fue derrotado por los revolucionarios. Francisco S. Carvajal era el Presidente de la Suprema Corte con Huerta y éste lo designó secretario de relaciones exteriores para que pudiera ser Presidente. Duró solo un mes en el cargo.

El liderazgo político lo encabeza Venustiano Carranza que decreta la eliminación de la Vice presidencia en 1916. La Constitución de 1917 regresa a los períodos de 4 años, elimina los sexenios. Para la sustitución presidencial, se crean los términos “Interino”, “sustituto” y “Provisional”.

El 21 de mayo de 1920 fue asesinado Venustiano Carranza y Adolfo de la Huerta gobernador de Sonora asume la presidencia para terminar el período de Carranza. Obregón es electo en 1920.

En 1927 se reforma la Constitución para dar lugar a un período más de Alvaro Obregon que había gobernado de 1920 a 1924.

En enero de 1928 se reforma el artículo 83 para establecer nuevamente los sexenios presidenciales. En julio de1928 es asesinado el Presidente electo Obregón que se disponía a ejercer el poder. En diciembre asume Emilio Portes Gil. El 5 de febrero de 1930 asume Pascual Ortiz Rubio que ganó la elección por el PNR y renunció el 2 de septiembre de 1932, y lo sustituye Abelardo L. Rodríguez. El 29 de abril de 1933 se establece la no reelección en todos los cargos de elección popular. Desde 1932 no ha habido Presidentes sustitutos en México.

De 1932 al 2012—durante 80 años—, estuvo vigente el sistema de suplencia presidencial. En esa etapa hubo solo incidentes no graves en la salud de los Presidentes: A Manuel Avila Camacho dos infartos, a Adolfo López Mateos enfermedad cerebral, cirugía a Gustavo Díaz Ordaz por desprendimiento de retina, cirugía por apendicitis a Salinas de Gortari. A Ernesto Zedillo cirugía de una pierna, Vicente Fox operado en marzo del 2003 de la columna vertebral, Felipe Calderón se cayó de una bicicleta y se quebró el fémur, Peña Nieto operado de la tiroides y la vesícula biliar.

AMLO sufrió un infarto antes de ser Presidente y le dio COVID ya como Presidente iniciando el 2021. “La ausencia mas larga por enfermedad de un presidente de México que se ha registrado”. (J M Villalpando) López Obrador inició El viernes 1 de octubre su cuarto año —hasta el 1 de octubre del 2024—, y ya abrió el debate sobre su propia sucesión, definiendo postura por su colaboradora más antigua: La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Scheinbaum de 59 años. El resto de su sexenio será de mucha política y muchas definiciones. Mucho debate y tensiones en los partidos sobre el tema toral—el relevo del poder— que tanto ha sacudido a México, que siempre ha cimbrado al sistema político, y que aún no ha sido resuelto del todo

Ya veremos.

