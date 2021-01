Usuarios sacan tuit de Fernández Noroña donde dice que tiene pruebas contra Cienfuegos

Ciudad de México.- Los usuarios de redes sociales comenzaron a mencionar un tuit de Gerardo Fernández Noroña donde señaló que tenía pruebas que incriminaban a Salvador Cienfuegos. Esto después de que el Gobierno de México exonerara el exsecretario de la Defensa Nacional. Asimismo, mencionar que esto contradice la decisión de las autoridades federales.



Los usuarios de Twitter recordaron la publicación que el político publicó en 2017. En su publicación, el congresista declaró que tenía en su poder varias pruebas que incriminaban al militar en un negocio escandaloso. No obstante, en dicho tuit no proporcionó ninguna de estas.



Les digo desde ahora, que al revisar la documentación en mi poder, tengo las pruebas de un negocio escandaloso e inmoral de @S_Cienfuegos_Z — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 27, 2017

Luego de esto, Fernández Noroña salió a decir que este mensaje había sido sacado de contexto. Según lo que dijo, hizo estos señalamientos pues en esos días, Cienfuegos pretendía vender terrenos propiedad del ejército. Asimismo, acusó a sus opositores de querer ponerlo en jaque.

Sumado a esto, el político compartió un nuevo mensaje donde lanzó un ataque a sus detractores por querer sacar de lugar sus acusaciones.