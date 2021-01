"Sin abusos": AMLO no descarta ampliar concesiones a gasolineras

Ciudad de México.- La mañana de este martes, en su conferencia diaria, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que a pesar de que los concesionarios de gasolineras han respetado los precios de los combustibles, no se descarta ampliar las concesiones para abrir más la competencia principalmente en municipios con un solo distribuidor.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, el mandatario tabasqueño hizo un reconocimiento a este sector porque han actuado con rectitud frente a las políticas de la actual administración para evitar abusos contra los consumidores.

Te podría interesar: AMLO: "CDMX y Edomex superan situación complicada por pandemia de Covid-19"

Ya teníamos pensado si no se actuaba con rectitud, teníamos pensado ampliar el número de concesiones nunca hemos descartado esa posibilidad, lo que aquí Ricardo Sheffield menciona si hay una gasolinería que está cobrando más de lo debido es posiblemente que no haya otra, pero sí se tiene pensado, pero no veo que sea necesario dar concesiones donde se pueda, donde lo permita la población, donde no haya riesgos, ampliar la oferta para estimular la competencia", precisó.