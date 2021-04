VIDEO: El histórico discurso de AMLO a 16 años de su desafuero como jefe de Gobierno de la CDMX

Ciudad de México.- Han pasado 16 años desde que el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue blanco de un juicio político para separarlo del cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en tiempos en los que buscaba por primera vez contender por la presidencia de la República.

Fue un día como el pasado miércoles 7 de junio, pero de 2005, cuando enfrente de la Cámara de Diputados, AMLO profirió uno de los discursos que más se recuerdan hoy en día en la vida política y pública del país, y es por ello que hoy lo recuerda a 16 años de distancia.

En ese discurso, el hoy presidente acusó al entonces mandatario Vicente Fox Quesada, de cumplir con intereses de un grupo de opositores, para no solo desaforarlo, sino para que no le permitiera "por ningún motivo" llegar a la presidencia.

Nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia".