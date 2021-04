¡Sorprendente! AMLO se vacunará contra el Covid-19 con esta dosis ¿de AstraZeneca?

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se vio afectado anteriormente por un positivo a coronavirus y ha tomado la decisión de proteger su salud con una de las tantas dosis que existe.

El mandatario informó que será AstraZeneca la farmacéutica que se aplique para evitar otro contagio de Covid-19 y espera qué sea la próxima semana cuando se le ponga la primera dosis de la vacuna.

Me corresponde la de AstraZeneca. Se ha demostrado que no tiene riesgos la vacuna, que son mínimos para el beneficio que causa, y como fue la que se aplicó aquí en la delegación Cuauhtémoc, esa es la que me voy a poner", señaló.

Mientras que respecto al lugar al que acudirá para su aplicación, AMLO señaló que todavía está checando, pues desconoce si asistirá a un centro de vacunación o será en Palacio Nacional, ya que tiene el principal objetivo de brindar confianza a la población y olviden el temor.

Respecto a los rumores de las complicaciones que esta dosis brindan, el dirigente señaló que no hay un caso de grave o reacciones extrañas por ninguno de los fármacos que existen, pues son complicaciones leves y no pasa a mayores lo que indica que "no hay nada grave".

Fuente: López - Dóriga