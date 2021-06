Atacan a balazos a candidata de Morena a alcaldía de Cuitzeo, en Michoacán; su esposo fue herido

Cuitzeo, Michoacán.- La candidata de la coalición Morena-PT por la alcaldía de Cuitzeo, Michoacán, Rosa Elia Milán Pintor, fue agredida a balazos por civiles armados; su esposo resultó herido durante el ataque.

Los hechos ocurrieron cuando la candidata terminó un mitin y se diría a su domicilio cuando hombres armados la interceptaron, le cerraron el paso y abrieron fuego contra el auto en que viajaba la candidata.

A través de esta red social, quiero agradecer a todos los que han escrito para preguntar por mi estado de salud y mi familia. Sus mensajes son una muestra de su humanidad y cariño hacia su servidora, y les digo que afortunadamente me encuentro bien. Sin embargo, por ahora no me es posible dar mayores detalles sobre el hecho que ya todos conocen en redes sociales", informó la candidata en redes sociales.