Reducción de jornada laboral a 40 horas: AMLO "no descarta" iniciativa, pero pide esperar

Mexicali, Baja California.- En la conferencia de prensa 'mañanera' de este jueves, realizada en la ciudad de Mexicali, Baja California, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la Reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Señaló que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ha hecho y seguirá haciendo mucho por los trabajadores.

Este jueves 14 de marzo del 2024, ante los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionado sobre la Reforma para la reducción de la jornada para trabajadores, la cual está en discusión desde el año pasado. Ante la pregunta de si el grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es el que está frenando la incitativa, López Obrador apuntó que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ha hecho mucho por la clase obrera.

AMLO encabeza su 'mañanera' desde Baja California. Foto: Internet

Puntualmente, sobre su postura ante la reducción de la jornada laboral, la cual en la actualidad está en 48 horas, AMLO dijo que eso ya se está analizando en el Congreso de la Unión, y que le corresponde a los legisladores resolver lo mejor para la población: "Es un asunto que se está viendo en el Congreso, hay una consulta a todos los actores, todos los factores de la producción, a empresarios, a abogados laboristas, desde luego a los trabajadores, a los dirigentes sindicales, y va a corresponder a los legisladores resolver sobre esto".

Nosotros hemos ayudado mucho a los trabajadores y lo vamos a seguir haciendo en el tiempo que nos queda. Ha aumentado el salario, como no sucedía en más de 40 años, e salario mínimo y el salario en general. México es de los países del mundo con más incrementos en salarios, también como está funcionando la economía, hay crecimiento, está llegando mucha inversión extranjera, México es de los 2, 3 países con menos desempleo en el mundo", dijo el presidente tabasqueño.

Momentos después, López Obrador aseguró que esta iniciativa "no se descarta", sin embargo, pidió a la población "esperar": "No se descarta lo que están planeando [reducción de jornada], no lo descartamos, lo que pasa es que estamos ahora en temporada electoral, y no queremos actuar de manera irresponsable".

Vamos a esperar que pase la elección, porque si no, nos van a acusar de que estamos sacando raja política de una decisión que se tome o cualquier expresión que se tome de mi parte. Entonces vamos a esperarnos, todavía quedan seis meses para que concluya el Gobierno. Vamos a esperar", concluyó AMLO.

