AMLO baja entrevista con Inna Afinogenova de YouTube y se lanza contra el INE por "censura"

La Paz, Baja California Sur.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de este viernes, realizada en la ciudad de La Paz, en la entidad de Baja California Sur, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó contra el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que este le pidiera bajar de YouTube su entrevista con la periodista Inna Afinogenova. Dicho clip ya no está en la red social de la Presidencia de México.

Ante los medios de comunicación reunidos este viernes 15 de marzo del 2024, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano confirmó que su equipo ya bajó de su canal oficial de YouTube el video de la entrevista con Inna Afinogenova; debido a que no tener problemas con el INE en plena época de campañas. No obstante, arremetió contra el Instituto, ya que no ha abierto una carpeta de investigación por los bots en redes sociales que se lanzan contra él.

Una candidata pidió que se investigara lo de estos bots, de dónde salía el dinero, quién pagaba eso, y contestaron los del INE o los del Tribunal que eso no les correspondía. ¡Ah! Pero sí les corresponde censurarme, porque me hacen una entrevista y deciden que la tengo que bajar de mis redes, la entrevista que me hizo una periodista española de origen ruso, ya la habían visto tres millones la entrevista", declaró el presidente AMLO este viernes.

La impugnaron y decidió el Tribunal que la bajaron, me censuraron y cumplí", mencionó López Obrador.

En esta misma intervención, el mandatario tabasqueño declaró que ya bajó de las plataformas de la Presidencia de la República dicha entrevista: "No quiero tener problemas y ya la bajé, aprovecho para informar. Ayer me notificaron y me dieron seis horas de plazo y ya la bajé, no la van a encontrar". Cabe mencionar que, debido a que AMLO expreso su confianza en que la Cuarta Transformación (4T) seguirá con Claudia Sheinbaum, el INE hizo esta solicitud.

Deja que pase todo esto dentro de unos 10 o 20 años y que la desclasifiquen, pero ahorita ya la anotaron ya, como la Inquisición, después la vamos a ver porque ya la enlataron", concluyó López Obrador entre risas.

