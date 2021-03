Enfermo de Covid-19 se queda sin tanques de oxígeno; un conductor de Uber decidió robarlos

Ciudad de México.- Ayer 23 de marzo, una mujer utilizó su perfil de Facebook para denunciar a un conductor de Uber que robó unos tanques de oxígeno que inicialmente estaban pensados para el auxilio de un enfermo grave de Covid-19.

De acuerdo con su relato, recurrió al servicio de transporte Uber Flash que debía entregar los insumos médicos a un domicilio ubicado en la colonia Chimalistac perteneciente de la alcaldía Álvaro Obregón.

El empleado identificado como José Manuel canceló el viaje transcurridos tres minutos de haber iniciado el viaje, quedándose así con dos tanques llenos de oxígeno comprimido, un dosificador y un regulador.

Areli, la responsable de la queja, intentó reportar el inconveniente en las oficinas de la empresa, sin embargo, le negaron la atención bajo el argumento de que solo brindan asistencia a los choferes.

Por estos hechos llamó a la comunidad virtual a dar difusión a su caso con el objetivo de dar con el paradero del trabajador del volante.

No es justo que alguien que trabaja en Uber se robe algo tan pero tan importante en estos tiempos y es totalmente inaceptable que la plataforma Uber se deslinde así de las acciones de sus conductores asociados. No usen la app de Uber, si están robando y no hacen nada.