VIDEO: Comerciantes insultan y agreden con palos a feministas por instalar un bazar en CDMX

Ciudad de México.- Un grupo de feministas que había instalado un bazar en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes y la Alameda Central, fue atacado con insultos y agresiones con palos por comerciantes ambulantes del Centro Histórico el pasado sábado 10 de abril.

A través de redes sociales, fueron compartidos diversos videos del acontecimiento, en donde se observa a un grupo de hombres y mujeres con palos en mano y corriendo hacia las colectivas para agredirlas. El objetivo del ataque, era removerlas de los espacios en los que estas se habían colocado para vender e intercambiar mercancía.

Pese a que policías llegaron al lugar para 'intentar' calmar las agresiones, la riña entre aproximadamente cuarenta feministas y más de 60 vendedores capitalinos ya había comenzado. Al respecto, usuarios de Internet se han indignado debido al comportamiento de los comerciantes quienes de la nada atacan a las mujeres.

Las chicas no estaban haciendo nada, no molestaban a nadie, simplemente querían vender; no estaban agrediendo, no estaban haciendo nada, y llegan estas personas a ofender, a agredir y empezar a golpearlas con palos”, narra la usuaria de Instagram Musas, mientras graba la agresión.