Policías de Tijuana sufren agresión; el saldo es de un muerto y tres personas detenidas

Tijuana, Baja California.- Elementos policiacos de Tijuana, Baja California, fueron sorprendidos la noche de este miércoles 7 de abril a balazos, incluso, se destacó que vehículos de la Fiscalía General de la República (FGR) fueron incendiados.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados abrieron fuego mientras circulaban a bordo de la patrulla, lo que dio inicio al enfrentamiento armado.

En el intercambio de balas, uno de los agresores resultó herido y tres de los tripulantes del vehículo que comenzó con el ataque fueron detenidos por los oficiales.

En tanto, en otro punto de la ciudad, un motociclista disparó contra otro agente que recibió un impacto de bala en la cabeza mientras este circulaba a bordo de su vehículo particular. Sin embargo, la bala no lo hirió de gravedad y solo sufrió una lesión en el cráneo.

En tanto, el oficial respondió al ataque y disparó en contra del agresor, el cual resultó muerto. Hasta el momento, se desconoce la identidad del occiso.

Finalmente, en la colonia Zona Río, del municipio antes mencionado, las autoridades reportaron que dos vehículos de la FGR fueron incendiados con la ayuda de bombas molotov. No obstante, al interior no se encontraba nadie por lo que no se portaron personas heridas.

Atentan contra agentes de la #FGR en #Tijuana, queman vehículo oficial en departamentos de #ZonaRío, detrás de la preparatoria Lázaro Cárdenas.#InfomiTijuana #Noticias

Fuente: 7D comunicación pic.twitter.com/qcee6V1G4U — InfoMiTijuana (@InfomiTJ) April 8, 2021

Las autoridades locales ya investigan los hechos violentos ocurridos esta noche y se espera que en breve revelen más detalles al respecto.

