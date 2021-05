¡Tragedia! Aficionado del Cruz Azul se suicida tras triunfo de 'La Máquina' contra Pachuca

Ciudad de México.- El fútbol es uno de los deportes más populares a nivel mundial, tanto que su afición hace de todo por su equipo, más al tratarse de un triunfo, sin embargo, hay historias que no acaban bien y terminan en tragedia.

Un seguidor del Cruz Azul acudió al Estadio Azteca para ser partícipe del encuentro entre 'La Máquina' y Pachuca, partido que terminó por darle el gane al equipo cementero. Es por ello que el identificado como Jesús 'N' informó a sus familiares que, tras salir del estadio viajaría a su casa para celebrar.

No obstante, la esposa de éste lo encontró en su dormitorio colgado del ropero ayudado de un cinturón, por lo cual de inmediato pidió ayuda a los servicios de emergencia para tratar de hacer algo por él, no obstante, ya no contaba con signos vitales.

Los hechos ocurrieron en la calle Nahuatlacas, alcaldía de Coyoacán y, según informaron las autoridades, este murió por asfixia, motivo por el cual la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso, no obstante, se ha destacado que esta muerte se debe a un suicidio.

Fuente: Heraldo de México