"Me mataron a mi niño": En VIDEO, madre de Brandon Giovanni llora su muerte tras colapso del Metro

Ciudad de México.- Brandon Giovanni, de solo 12 años de edad, fue encontrado muerto tras desplomarse la Línea 12 del Metro de la CDMX. Su madre, quien lo buscaba desesperada al no poder localizarlo, así reaccionó a la desgarradora noticia.

En un video difundido por el reportero Carlos Jiménez en su cuenta de Twitter, se puede escuchar a la madre del niño, Marisol Tapia, llorando desconsolada mientras dice:

Me mataron a mi niño (...) Levanté el acta para buscarlo y sí lo encontré... pero muerto".

"Nada me devolverá a mi hijo, me lo mataron, pero que quede en la consciencia de esas personas y ojalá y el karma se los cobre donde más les duele, así como a mí me arrebató a mi hijo. Ya no va a llegar a mi casa", decía entre llantos.

"LEVANTÉ el ACTA PARA BUSCARLO, y SÍ LO ENCONTRÉ… PERO MUERTO"

Es la mamá de Brandon Giovani.

El lunes lo esperaba para cenar; ayer tuvo q ir a la @FiscaliaCDMX para reconocer su cuerpo sin vida.

El pequeño de 12 años viajaba en el @MetroCDMX q se desplomó…

Ahí murió. pic.twitter.com/6pqSN7Mkxx — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 5, 2021

Según reportes, este lunes 3 de mayo, el niño viajaba en el Metro cuando de repente colapsó un tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco. Su madre lo esperaba para llegar y lamentablemente, nunca volvió a verlo con vida.

Aunque lo buscó sin cesar durante las horas posteriores al colapso, finalmente este martes autoridades confirmaron que uno de los cuerpos encontrados ahí era el de Brandon.

Su madre había asegurado en entrevistas que no tenía información de su hijo desaparecido y que nunca le dieron respuesta concreta sobre qué había pasado con él.

En el trágico percance fallecieron hasta ahora 25 personas y resultaron heridas casi 80. Varios lesionados siguen internados en hospitales mientras que todavía quedan cuerpos en la Fiscalía de la CDMX esperando a ser reconocidos.

Fuente: Twitter @c4jimenez