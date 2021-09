Salió a la tienda y no regresó a casa: Desaparece la joven Priscila Cruz en Sonora

Miguel Alemán, Sonora.- Familiares solicitan la ayuda de la ciudadanía para localizar a Priscila Cruz Moroyoqui, menor de edad que desapareció hace varios días en la comunidad de Miguel Alemán, municipio de Hermosillo.

A través de redes sociales, Karla Cruz, hermana de la extraviada, compartió su fotografía y precisó que la última vez que se le vio fue el pasado jueves 9 de septiembre cuando salió de su domicilio y ya no regresó.

Detalló que Priscila dijo que iría a una tienda de abarrotes que se encuentra cerca del domicilio, sin embargo, se perdió toda comunicación con ella y hasta el momento nada se sabe sobre su paradero.

"Ella es mi hermana, se llama Priscila Cruz Moroyoqui, le dicen 'Beba' . Si alguien la ha visto, por favor avísenme, dejo este numero 6471213845, cualquier cosa me avisan, estamos preocupados", escribió en Facebook .

Por su parte, el colectivo Buscadoras por la Paz publicó la ficha de búsqueda de la joven y solicitó a las personas compartirla para ayudar en su pronta localización, ya que su familia teme por su integridad física.

"Las primeras horas son vitales para localizar a Priscila, compartamos su ficha de búsqueda, no juzguemos, algunas regresan, pero hay un porcentaje alto que no, por eso les pedimos, no se cansen de ser empáticos", se lee.