Conmoción en Sonora por la desaparición de Priscila y Jaquelin; sus familiares las buscan

Ciudad Obregón, Sonora.- Días llenos de incertidumbre y angustia son los que se encuentran viviendo dos familias de Sonora al no saber nada sobre el paradero de sus parientes, Reyna Jaquelin Gastélum Montes y Reyna Priscila Félix Reyes. Las mujeres desaparecieron sin dejar rastro en diferentes meses del presente año y bajo condiciones que actualmente se desconocen.

De acurdo con la información ofrecida por su madre, la señora Esperanza Reyes, lo último que se supo de Reyna Priscila fue que salió de su domicilio en el poblado Luis B. Sánchez, municipio de San Luis Río Colorado, y no regresó. Este hecho ocurrió hace cerca de 2 meses y la joven de 22 años de edad fue vista por última vez en el ejido Mesa Rica, ubicado en el mismo municipio.

Esperanza Reyes pide el apoyo de la comunidad para localizar a su hija, pues tiene el temor de que haya sido víctima de algún delito que ponga en peligro su integridad física: "Buscando a mi hija, se llama Priscila. Estoy muy preocupada y no sé nada de ella, por favor si alguien la ha visto hágamelo saber", escribió en Facebook.

Por su lado, el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón solicita la ayuda de la población para encontrar a Reyna Jaquelin, y para ello compartió la ficha de búsqueda de la extraviada a través de redes sociales y puso a disposición su número de teléfono 644 154 3106, para que las personas se comuniquen en caso de contar con información que ayude a hallarla sana y salva.

Aunque no se han ofrecido mayores detalles sobre cómo y dónde sucedió este lamentable hecho, se sabe que tuvo lugar el miércoles 29 de junio de 2022, día en que la fémina salió de su vivienda y no volvió. A partir de ese momento se perdió todo contacto con ella y sus familiares no han vuelto a tener noticias sobre su ubicación.

El pasado 28 de junio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó el hallazgo con vida de cuatro hombres que habían sido reportados como desaparecidos el martes 7 de junio de 2022, en el municipio de Cananea. Y aunque no ofreció los pormenores de los hechos, se sabe que se encuentran sanos y salvos y ya están de regreso en su casa.

