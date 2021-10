Sonora no tiene registros de adolescentes reclutados en videojuego por el crimen organizado

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Los videojuegos han sido colocados (nuevamente) sobre el banquillo de los acusados, en está ocasión por el presidente, quien los culpa de la violencia en el país; pero más allá del viejo discurso y la política, expertos y las autoridades, reconocen el oscuro trasfondo que existe dentro de este “mundo digital”.

Los juegos multiplataforma, donde los niños y adolescentes pueden entablar una conversación con desconocidos a través de la consola, son usados como herramientas por grupos criminales quienes buscan reclutar nuevos adeptos para algún cártel o extorsionan y acosan.

Hace siete días, la Secretaría de Seguridad Pública compartió el denominado ‘Caso Free Fire’, en el cual 3 menores de edad fueron reclutados por la delincuencia organizada en Oaxaca, tras “engancharlos” por medio del videojuego.

Los criminales hicieron contacto con uno de los menores de edad debido a que el juego ‘Free Fire’ permite la interacción libre y gratuita con otros usuarios sin importar el rango de edad, llegando a ofrecerle una cantidad de 8 mil pesos quincenales por viajar y realizar trabajos propios de la delincuencia, actividad a la que decidieron sumarse 2 compañeros de clases de la víctima, cuando esta les contó sobre la propuesta.

Hay casos en Sonora

En el caso particular del estado, José Manuel Acosta, director de Sonora Cibersegura, confirmó a TRIBUNA que durante el transcurso de este año se han registrado 3 reportes de extorsión por medio del videojuego ‘Free Fire’; dos ocurridos en Cajeme y el más grave de ellos en Hermosillo.

“En este último se contactó a 2 menores de edad, una niña de 7 años y un niño de 9 años. Si bien no los intentaron reclutar, les pidieron contenido íntimo y una vez que los menores lo enviaron, los criminales los empezaron a extorsionar para que les enviaran fotografías de las tarjetas de crédito de sus padres”, detalló.

Aclaró que aunque hasta el momento no se tiene conocimiento sobre casos de reclutamiento por parte de cárteles, esto no significa que no existan, ya que la mayoría de las personas prefieren no denunciar ante las autoridades al ser víctimas.

En este caso los familiares decidieron no interponer una denuncia ante las autoridades correspondientes, ya que desafortunadamente no se han logrado resolver este tipo de situaciones a través de las autoridades de Sonora, incluso la Policía Cibernética no tiene director en estos momentos", expresó.

Aseguró que ‘Free Fire’ no es el único videojuego por el cual criminales han logrado contactar a menores, pues existen reportes en torno al juego ‘GTA 5’. Por ello, recomendó a los padres de familia mantener vigilados a sus hijos al momento de usar estas consolas y desactivar la opción que les permite interactuar con multijugadores.

No podemos culpar a los videojuegos de la violencia que hay en el estado o el país, pero sin lugar a duda algunos de ellos si están provocando afectaciones a los niños a nivel psico emocional, además de ser utilizados por grupos criminales, por lo que hay que tener cuidado", finalizó.

Reclutamiento, una realidad

El periodista especializado en cobertura de narcotráfico, Oscar Balmen, informó recientemente sobre el caso de un menor de edad que fue contactado por medio del videojuego ‘Grand Theft Auto 5’ (GTA 5), por medio de la consola ‘Xbox 370’.

“La invitación llegó de parte del usuario ‘El Kilos CDN’, quien lo invitó a integrarse a los Zetas. Los grupos criminales aprovechan que muchos adolescentes se conectan a estos videojuegos cuando los padres están dormidos para iniciar el reclutamiento, y la solución no es satanizar los juegos, sino ¿cómo resolvemos el espacio digital para juegos?”, expresó.

En entrevista con W Radio, Balmen, explica que esto no es una técnica nueva pues el Ejército de Estados Unidos, la policía de Japón y el Estado islámico hacen uso de esta estrategia de reclutamiento. “Hay una estrategia bastante clara que utilizan los cárteles, son juegos clasificados para mayores de edad que llegan a menores” en particular señala los VPM programas que esconden la ubicación real para acceder a otros contenidos.

