Reportan retraso en certificados de vacunación Covid-19 en Sonora: Esta sería la razón

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a errores en el llenado de los formatos, se mantiene el retraso en la expedición de certificados de vacunación en el portal mivacuna.salud.gob.mx, indicó el delegado de la Secretaría de Bienestar en Cajeme.

Bernabé Arana Rodríguez precisó que en los registros que fueron llenados a mano hubo algunas inconsistencias que se detectaron al quererlos registrar en el sistema, lo que ha provocado el atraso en la generación del documento.

La revisión de las papeletas y el tener que regresar llamadas para corroborar datos ha hecho que los servidores de la nación inviertan tiempo en capturar correctamente los registros.

El problema está en que más de 100 mil cajemenses no llegaron con su formato pre impreso, y no sólo eso, sino que pusieron mal sus datos y eso ocasiona que no podemos capturarlos, por números que no se entienden, que pusieron mal", describió.