Ricardo Bours visita Cajeme; promete regularización de la colonia invasión 14 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante su visita a la colonia invasión 14 de noviembre como candidato a la gubernatura de Sonora por parte del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Bours Castelo, entabló un diálogo con quienes tienen sus viviendas en esa ubicación y con vecinos de la colonia Beltrones, para escuchar sus necesidades, prometiendo apoyarlos para la regularización de su patrimonio.

El candidato hizo el compromiso de trabajar de la mano con ellos para buscar nuevas oportunidades, siempre atendiendo de forma prioritaria a los más necesitados e iniciando con la respectiva regulación.

Soy de Sonora y me duele ver la situación actual. Lamentablemente ahora se abandonan las instituciones, que la policía, la Cruz Roja y los Bomberos no deberían tardar en en llegar, pero están olvidados”, expresó Ricardo Bours.

Tras escuchar las principales necesidades de los presentes, el candidato les propuso trabajar siempre juntos para tener un estado donde destaque la limpieza, el orden y la seguridad para “todas y todos los que vivimos en esta tierra, tal y como si fuera nuestra propia casa”.

Advirtió además que las características de los gobiernos indolentes son “que se la pasan preparándose para campañas políticas, en lugar de resolver los problemas de los ciudadanos".

No debemos vender nuestro futuro, quien vende su voto vende su voz, la capacidad de exigir al gobierno, los apoyos dados por el Gobierno Federal van a seguir aunque los ciudadanos no le den el voto a Morena porque es recurso de los ciudadanos y no esta condicionado a su libertad”, aseguró el también exalcalde de Cajeme.