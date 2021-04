Ley ‘churrumais’, cuestión de cultura exhortan nutriólogos de Empalme y Guaymas

Guaymas, Sonora.- A pesar del rechazo por parte de instituciones del Estado a la iniciativa para realizar cambios a la Ley ‘Churrumais’, nutriólogos de la región manifiestan que dichas modificaciones son más bien cuestión de cultura más que una prohibición, la cual traería efectos positivos directo a la salud, principalmente en menores de edad.

Especialistas en la salud concuerdan que un 90 por ciento de personas consumen de forma recurrente alimentos chatarra o de un alto contenido calórico poco nutritivo.



Noé Garayzar Cáceres, nutriólogo en el municipio porteño, indicó que la ley ya se encuentra vigente en otros estados, cuyas medidas son totalmente aprobables, sobre todo si se habla de la salud.



Asimismo, expuso que en la región la predisposición de las personas en consumir chatarra es muy alta, cuyos hábitos son cuestión de cultura, cuyos cambios iniciaron con los nuevos etiquetados en los productos y a pesar de que es difícil legislar este tipo de leyes porque hay mucho dinero de por medio, sí se nota un cambio leve por parte de las autoridades.



En este sentido, Rebeca Briones, nutrióloga en Empalme, relató que si se llega a aprobar la ley, o bien a realizar cambios, estos no se van a ver de inmediato, pues estos pueden ser a largo plazo.

Los puntos buenos es que las nuevas generaciones van a tener menos acceso a este tipo de alimentos, los cuales se podría decir que a diario se consumen y no es tanto eso, si no que se hace de forma desmedida, pues si se consumiera a lo mejor una vez al mes no habría tanto daño”.