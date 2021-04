Comunidad trans inicia rectificación de género en Sonora; estos son los primeros casos

Hermosillo, Sonora.- Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Registro Civil en el estado de Sonora, la cual entró en vigor el 2 de febrero de este año a partir de su publicación en el Boletín Oficial y de Archivo del Estado, tres miembros de la comunidad trans comenzaron a realizar su proceso de rectificación en su acta de nacimiento.

De acuerdo con la asociación Sonora Trans, Alejandra y María Carlota son las dos primeras mujeres transgénero en realizar dicho proceso, el cual comenzaron el pasado 19 de abril; mientras que Iván es el primer hombre transgénero que solicitó se rectificara su identidad de género, algo que se calificó por miembros de la comunidad como "un hecho histórico".

En el mismo comunicado se informó que hay otras 17 solicitudes de otros miembros de la comunidad LGBT para comenzar con dicho trámite. La subdirectora de la asociación Sonora Trans, Alejandra Domínguez, declaró para el medio Sernoticia la alegría y el significado profundo en la comunidad que hay con este proceso.

Estamos muy felices, creo que es muy colectiva la felicidad, estamos compartiendo un triunfo en derechos civiles para las personas trans, me siento muy agradecida por aquellas personas que ya no tienen voz, esta es una serie de logros a base de muchas personas trans, mujeres trans, hombres trans, personas no binarias que quedaron en el olvido", mencionó a dicho medio.