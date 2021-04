Navojoa: Conflicto por distribución de agua potable llegaría a vías legales

Navojoa, Sonora.- En medio de un conflicto que se agrava día con día por el desabasto de agua potable y las constantes fallas en el servicio, donde incluso se recibe el líquido que no es de calidad, y en estado insalubre, ciudadanos con apoyo de organismos planean recurrir a asesoramiento legal para minimizar, o en su defecto cancelar el cobro, en lo que se mejora el servicio.

Jesús Román Zamorano, activista social y representante del Poder del Pueblo de Sonora, señaló que ante el hartazgo del sector ciudadano por el tema del agua y la falta de un plan estratégico de la paramunicipal, optaron por buscar asesoría legal que les garantice un mejor servicio.

Reveló que un tema tan sensible ha sido descuidado por el Gobierno en turno, por lo que coordinados por ciudadanos buscarán presionar a las autoridades municipales para alcanzar una solución a corto plazo.

CULPABLES

El activista social comentó que esta problemática ha crecido debido a que los mantos acuíferos están secos por la escasez de lluvias, sin embargo, la falta de acciones oportunas de las autoridades municipales ha sido factor para que se agrave la situación, luego de que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), ha incumplido en tiempo y forma en las labores de mantenimiento en los pozos.

Expresó que ante el corto actuar de las autoridades, el suministro de agua sigue sin llegar en cantidad y calidad a los hogares de los navojoenses.

Román Zamorano indicó que ante estos conflictos, el organismo social que dirige planea promover amparos legales para no pagar las cuotas por cobro de agua, hasta que se brinde un servicio óptimo y de calidad.

CALIFICAN COMO UNA MEDIDA A CONSIDERAR

Ante ello, Jorge Quiñónez, residente de Pueblo Mayo, argumentó que la medida sugerida por el organismo social no es descabellada, ya que en su sector, el desabasto es de las principales inquietudes que el Gobierno no ha logrado resolver. Afirmó que un tema tan sensible como el suministro de agua es uno de los ejes que se deben buscar solución, caso contrario al que han realizado autoridades locales.

Medardo Rivera, vecino de Pueblo Viejo, externó que no hay necesidad de recurrir a un amparo legal, simplemente las autoridades deben tener criterio en que el agua no está siendo suministrada como es debido y cancelar el cobro en lo que mejora el servicio.

DESPERDICIADA

Roberto Márquez, exdirectivo de Oomapasn, reconoció que se está desperdiciando el vital líquido actualmente con hasta un 40 por ciento de agua que se está yendo sin utilizarse, detonando un conflicto para el ciudadano.

Detalló que la falta de lluvias que ayuden a recargar los mantos acuíferos sin duda es uno de los mayores problemas, pero además de ello, la falta de acciones en pozos y fallas constantes en la operatividad, han colaborado para que se presente la crisis de agua.

Fuente: Redacción Tribuna