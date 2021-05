A Elena el Covid-19 le quitó a su esposo, pero el amor de mamá que siente por sus nietos le ayuda como consuelo

Ciudad Obregón, Sonora.- La historia de Elena Guadalupe Valverde de Castro es una de puro amor, pero también de momentos tristes que a veces pone la vida. Relata para TRIBUNA que después de la muerte de su esposo a causa de coronavirus encontró en sus nietos fuerza y luz para salir adelante, ella los cría como si fuera su mamá.

“Tengo tres nietos, y a dos de ellos me tocó cuidarlos desde chicos, su mamá trabaja fuera de la ciudad, tiene que trabajar no hay de otra, y pese a lo que digan, soy su mamá, porque me duele lo que les duela y estoy comprometida con ellos 100 por ciento”, señaló Elena.

Explicó que los sacaron adelante, entre su esposo (quien murió) y ella, pese a que los padres nunca han dejado de apoyarlos económicamente, la imagen de un papá y una mamá la encontraron en ellos sus abuelos. “Ahora es más pesado, mi pareja falleció hace un año por Covid-19, él era quien los ‘apapachaba’, yo me enfocaba en los quehaceres de la casa, mientras que él pasaba más tiempo con ellos”.

“Mi esposo falleció por Covid-19 pero gracias a Dios no he tenido dificultades económicas, mi familia no me deja de la mano, aún cuando falta mi esposo. Estoy esperando mi regalo para este día (bromea), aunque mi mayor regalo es definitivamente tener tantos hijos, la vida y la salud. Ser madre para mí es algo maravilloso, extraño mucho a mi esposo y ha sido esto más llevadero al lado de ellos, son mi alegría y mi consuelo. Deseo que este 10 de mayo todas las madres pasen un excelente día”.