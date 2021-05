Continúa el desorden durante el segundo día de vacunación Covid a adultos de 50 a 59 años en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de una primera jornada llena de aglomeraciones, desinformación y largas filas, este miércoles la situación para la aplicación de vacuna a los rangos de edad entre 54 y 56 años, no fue diferente.

Bernabé Arana, representante del Bienestar en Cajeme, explicó que a diferencia de otros municipios como Navojoa, Hermosillo o Nogales, en Cajeme es la propia ciudadanía la que ha dificultado el proceso.

Hemos tenido muchos problemas con el comportamiento de la gente, que no respeta horarios, no respeta edades, tenemos la vacuna suficiente, pero no podemos controlar por fuera de los macrocentros a la gente, al interior se tiene una organización adecuada y fluida", detalló.