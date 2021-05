"Estamos con el corazón roto": Familia y colegas se manifiestan por los pescadores desaparecidos de Yavaros

Huatabampo, Sonora.- En medio de la incertidumbre de los familiares y colegas de los tres pescadores que se encuentran desaparecidos, dos de la comunidad de Monocarit y uno de Yavaros, estos se manifestaron para exigir información a las autoridades sobre el paradero de los ribereños.

Luego que durante la tarde se informara que fue avistada desde una avioneta la lancha en la que viajaban los pescadores, y tras desmentirse esta versión, familiares y amigos de los desaparecidos bloquearon la entrada al Puerto para exigir que se les apoye en la búsqueda.

Por su parte, Martha Verdugo Durán, quien es esposa, madre y nuera de los tres desaparecidos, manifestó en redes sociales su tristeza al no saber nada de sus familiares, y dejó “en las manos” de Dios el destino de los pescadores.

Señor mío ten piedad de mí y de toda mi familia hoy en día nos encontramos en con el corazón roto por no saber donde se encuentra mi esposo y mi hijo y mi yerno y por eso te pido te suplico de todo corazón que me los cuides y me los regreses con bien a casa”.