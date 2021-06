Ela González: Guaymense pone en alto al Puerto; ingresa a 'La Voz México'

Guaymas, Sonora.- De nueva cuenta el talento regional llega hasta el escenario de La Voz México, donde una joven guaymense logró voltear la silla tres de los cuatro coaches del reality nacional para integrarse a las filas musicales del proyecto.

La concursante de trata de Ela González, quien luego de su presentación eligió finalmente formar parte ser del equipo María José.

Durante su audición en el programa número siete de la última temporada, la joven interpretó la canción Where is the Love, con la que logró cautivar a los coaches y que la llevó a formar parte de dicho reality.

Ela compartió que su presentación se la dedica a su madre, al relatar que es mujer muy especial en su vida, pues siempre ha estado para ella y siempre la apoya en todo momento.

Actualmente no estoy estudiando porque quiero una vida ‘rock star’, entonces estoy trabajando más por mi carrera a futuro que es hacer lo que más me gusta y eso es cantar”, mencionó.

Asimismo, dijo llevar una vida ‘rockstar’ porque se dedica a la música, donde lo combina con otro trabajo en un Cibercafé.

Yo creo que lo que tengo que hacer para convertirme en una cantante es trabajar en mí, en lo que quiero y echándole muchas ganas, tener mucha disciplina en todo para que todo fluya y salga bien”.

Ela González indicó en el programa que ella es muy feliz cantando y siente que con eso también hace feliz a los demás.

