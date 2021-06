En penumbras: Varias colonias de Cajeme se quedan sin luz tras la primer lluvia

Ciudad Obregón, Sonora.- Equipos electrodomésticos quemados, robos y molestias por falta del servicio de luz, fueron algunas de las problemáticas que reportaron ante los constantes apagones de luz, registrados durante la lluvia de anoche, los vecinos de las colonias Villa Fontana, México, Cortinas entre otras a la periferia del casco urbano.

Héctor Tapia, residente de la colonia Villa Fontana, explicó que por la calle Viena, entre Paseo Miravalle y Escocia, registraron al menos 11 apagones, lo cual ocasiono que se quemara su refrigerador.

Quien me va a pagar ahora mi refrigerador, por años hemos reportado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que con cada lluvia en esta zona, se pierde el suministro de energía pero no nos han atendido", declaró.

Por su parte José Luis Tapia Villegas, señaló que debido a la ausencia del servicio eléctrico, se presentaron robos, detallando que a su vecino, le sustrajeron un autoestereo del vehículo que estacionó frente a su domicilio.

Por su parte Rosa Irene Padilla, externó que debido a la lluvia, frente a su domicilio el transformador de energía eléctrica, estuvo lanzando chispas, lo cual le generó temor debido a que pudiera ocurrir un percance en su domicilio.

Estaciono mi carro a un costado del poste que tiene el transformador y mi temor era que una chispa me lo quemara, además se me descompuso el refrigerador, y tuve que apagar el aire acondicionado, lo cual es molesto ya que tengo un niño pequeño, que no pudo dormir bien por el calor que se sentía".