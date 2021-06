Navojoa: Andrés Covarrubias describe sus años de trayectoria en Club de Leones

Navojoa, Sonora.- Una amplia trayectoria al servicio de ayudar, y dando la mayor parte de su tiempo a la cultura del altruismo, así fue como Andrés Covarrubias Rodríguez describe su vida, donde al lado del organismo internacional Club de Leones ha podido servir a la sociedad por 59 años.

Padre de cuatro hijos, a quienes les ha impulsado el amor por ayudar, recuerda tantos años de servir a los más necesitados, donde gran parte de sus actividades fueron enfocadas a la construcción de escuelas y al tema educativo.

Fue en el año 1962, cuando a invitación de sus amigos de apellidos Yanajara y Rosas, se adhirió al Leonismo, club dedicado a la labor social, y donde en compañía de su esposa comenzó su carrera por estrechar la mano a la sociedad.

Recordó que sus primeras actividades por ayudar, fue la construcción de la Escuela Preparatoria Regional del Sur de Sonora, que actualmente pertenece a Cobach, donde ante la ausencia de preparatorias y la necesidad de los jóvenes por estudiar, impulsaron el proyecto para no generar un gasto mayor entre los padres de familia.

Platicó que siguiendo con la necesidad de cubrir el tema educativo, se pensó en una universidad, por lo que en reunión con directivos y aportaciones económicas de personas que en verdad le apostaron al tema educativo, se logró traer la Universidad de Sonora, Unidad Sur, un proyecto bien recibido para impulsar al profesionista.

Recordó que otra hazaña fue en 1977, donde se pudo traer el Instituto Tecnológico de Sonora, una fábrica de profesionistas de vasta trayectoria.

Nunca nos importó el qué dirán, si dichas obras eran reconocidas o no, solo nos impulsaba el placer de ayudar, y eso me ha llevado a cumplir ya 59 años en esta hermosa actividad”, reveló.

Covarrubias Rodríguez indicó que tuvo una relación cercana con el expresidente de Navojoa Julio Martínez Bracamontes, a quien miraba como compañero y amigo que juntos llegaron a fundar la Unión Deportiva Municipal, que ahora se conoce como el Instituto Municipal del Deporte.

Añadió que Club de Leones fue el organismo que lo llevó a dar su entrega al altruismo, donde fue vocal, presidente, vicegobernador y tesorero al lado del gobernador, cargos que lo llevaron a seguir ayudando, incluso fuera de Navojoa.

Club de Leones representa parte de mí, la mayor parte de mi vida la he dedicado a la labor de servir, yo pudiera estar descansando, pero no es mi estilo, mientras Dios me dé salud y vida, pienso seguir ayudando, y trabajar por el bien de los demás”, concluyó.