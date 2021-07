Héctor Eduardo fue arrollado por un tracto camión en Cajeme; su familia busca justicia para él

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el joven, Héctor Eduardo López Cruz, fuera víctima de un accidente el 8 de abril del año pasado al ser arrollado por un tracto camión que no hizo el alto correspondiente, familiares exigen justicia y acusan irregularidades en torno al proceso del caso, mismo que fue llevado hasta el Ministerio Público.

El acontecimiento ocurrió en la calle 5 de febrero y calle 600. Aunque el joven ha sido sometido a más de 11 operaciones y quedó con graves afectaciones tras el accidente, su familia asegura que se han presentado irregularidades en el proceso del caso, con la finalidad de que la aseguradora responsable no le otorgue el reparo de daños que le corresponde para que él cubra los elevados gastos que requiere su condición física.

Rosa Lilia Cruz Olmo, madre del joven, explicó a TRIBUNA que aunque el mismo conductor del tracto camión admitió ser el responsable de la tragedia y Tránsito Municipal así lo determinó en su momento, ahora la aseguradora correspondiente busca presentar un dictamen en donde señala que López Cruz fue el culpable, para no otorgarle a este los recursos económicos que le corresponden por las afectaciones que sufrió.

Mi hijo ya no puede trabajar, carga bastón y no puede estar de pie por mucho tiempo, solo pedimos que se le dé lo justo. No queremos nada más”, dijo.