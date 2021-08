Cajeme: Gorgonio cayó en un socavón; ahora busca que autoridades paguen los daños

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de caer con todo y su vehículo al interior de un enorme socavón por las malas condiciones de la calle 300, el conductor se encuentra en pláticas con las autoridades del Ayuntamiento, pues espera que le paguen los daños que sufrió su vehículo, mismo que utiliza para realizar su trabajo.

Gorgonio Barraza, de 40 años, se dirigía rumbo a su casa la noche del pasado 9 de agosto, cuando en medio de la lluvia su carro descendió al interior del enorme socavón, lo que terminó dañando la parte frontal del automóvil, así como los rines y algunos tubos de la parte de abajo, entre otras afectaciones.

En entrevista con TRIBUNA, el ciudadano aseguró que apenas el jueves 12 de agosto el personal correspondiente del Ayuntamiento entabló diálogo con él, pero sin asegurarle que se le pagarán los daños por las malas condiciones de la calle.

Será el próximo lunes cuando vuelva a tener lugar una reunión entre ambas partes y se definirá qué es lo que pasará.

La verdad es que yo sí necesito que me paguen por las afectaciones, pues me dedico a la venta de pan y uso mi carro para la distribución, por lo que de momento un amigo mío se solidarizó y me está ayudando con esto, usando su automóvil”, explicó.

Dijo tener la esperanza de que se llegue a un acuerdo favorable, ya que de lo contrario no cuenta con los recursos necesarios para pagar la reparación de su vehículo por cuenta propia. Recordó también que él no fue el culpable del accidente, pues el lugar no contaba con ningún señalamiento de advertencia acerca de las malas condiciones en las que estaba la calle.

