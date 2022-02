Sonora: Claudia Pavlovich no ha respondido a AMLO sobre su nombramiento de cónsul en Barcelona

Hermosillo, Sonora.- En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aún no tiene respuesta de Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, como nueva cónsul en Barcelona. Sin embargo, defiende el nombramiento que le dio.

En la 'mañanera' de este viernes, desde Hermosillo, Sonora, el presidente AMLO compartió que propuso a Claudia Pavlovich, exgobernadora priista de Sonora, como cónsul de México en Barcelona debido a que le dio su apoyo y fue respetuosa con el Gobierno Federal.

En este mismo discurso, el presidente de México dijo que Claudia Pavlovich no tiene denuncias formales de presunta corrupción ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que dejará al Senado que decida si es nombrada cónsul o no.

Nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora, que yo sepa la Fiscalía no ha turnado ningún caso al Poder Judicial, entonces no podemos nosotros hacer a un lado a nadie, solo por denuncias públicas", puntualizó AMLO.

Por otra parte, el presidente López Obrador reveló que Claudia Pavlovich aún no ha dado respuesta sobre el nombramiento de cónsul que recibió el pasado mes de enero.

No la he visto [a Claudia Pavlovich], pero hablamos; yo le hice el nombramiento, ella me dijo que estaba de acuerdo, yo le dije a Marcelo [Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE)] que se pusiera de acuerdo con ella [...] si no ya me hubiera mandado a decir que no estaba de acuerdo", declaró el presidente de México.