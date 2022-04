Sonora: Familias de comunidades indígenas en Huatabampo están sin acceso a la salud

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Las comunidades indígenas en Huatabampo, conmemoran el Día Mundial de la Salud sin tener acceso a ella, debido a que los Centros de Salud en el área rural, se encuentran vandalizados, sin medicamentos ni personal médico ante alguna urgencia de la población yoreme mayo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La indiferencia de las autoridades municipales, ha provocado que el 12.8 por ciento de los habitantes de Huatabampo no cuenten con acceso a los servicios de Salud, 38 por ciento más, que lo registrado en el 2015, según cifras proporcionadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la Cobertura Sanitaria Universal de Salud está referida al acceso que deben tener todas las personas a servicios de salud esenciales cuando y donde lo requieran, sin que les genere dificultades económicas, sin embargo, en la administración de Juan Jesús Flores Mendoza, esto resulta casi imposible.

El municipio de Huatabampo se compone por 10 comisarías, las cuales albergan un Centro de Salud, en cada una de ellas, sin embargo, no brinda la atención médica las 24 horas del día ni los siete días de la semana, lo cual pone en peligro a los más de 18 mil miembros de la comunidad yoreme mayo.

“Los centros de salud no están abiertos las 24 horas o incluso, los fines de semana están cerrados; esto se complica, porque en Huatabampo no nos atienden, ya que no llevamos alguna referencia médica del centro en la comunidad”, indicó Rosario, vecina de la comunidad de Moroncarit.

El servicio de salud resulta insuficiente en las comunidades indígenas de la Tierra de Generales, lo cual violenta sus derechos, debido a que en caso de presentarse alguna emergencia médica fuera del horario laboral pudiera terminar en una tragedia.

Hay leyes, acuerdos, nacionales e internacionales y yo creo que si se acatan esos acuerdos que en Ley están escritos, tendríamos un panorama diferente en lo que corresponde a la salud, en los pueblos y comunidades indígenas", afirmó, Abel Alfredo Ramírez Torres, líder de la agrupación Jiapsi Yoreme.

Fuente: Staff