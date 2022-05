Residentes del sur de Ciudad Obregón ya sufren por agua, previo a plan por sequía

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a que apenas el pasado miércoles el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) anunció que se contempla bajar la presión en el suministro de agua como un plan contra la sequía, en Ciudad Obregón ya hay colonias que sufren la falta del líquido de manera regular.

A través de un recorrido realizado por TRIBUNA se constató que colonias como Primero de Mayo, Miravalle, Las Misiones, entre otras (al sur de la ciudad), la presión del agua se ve disminuida, y en algunos casos no tienen el servicio durante algunas horas del día, situación que alerta a los residentes de dichas zonas, ante el temor de quedarse sin agua por las medidas emergentes tomadas por Oomapasc.

Guadalupe Castro, ama de casa, compartió que cada día madruga para recolectar agua en baldes ya que, en su colonia, Primero de Mayo, a partir de las 8:00 horas, la presión de agua en las casas de doble piso disminuye a solo unas gotas.

Es algo de hace mucho, sale un 'hilo' de agua, o solo unas cuantas gotas, por las noches se regulariza el servicio, y es cuando aprovechamos, ahora que, si hacen la reducción de servicio, espero que sea parejo y no ensañen con las colonias del sur, nosotros ya sufrimos de la baja presión desde hace años", declaró.

La ciudadana Patricia Rodríguez, añadió que, pese a que entiende el problema de la falta de agua, considera que no es justo tener un mal servicio.

Las colonias del norte y comercios no batallan con estos problemas, pese a que el recibo de cobro nos llega a todos por igual; ojalá que se hagan estas suspensiones de una manera equitativa; el problema no es que apliquen estas medidas, sino que hagan bien su trabajo, aparte de poca presión, en las calles tenemos fugas de agua limpia, que no son atendidas por Oomapasc", dijo.