Cajeme: Delegación del transporte amaga con multa a camioneros por no prender el aire

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante el incumplimiento por parte de los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte, a la Ley de Transporte para el Estado de Sonora, de prestar su servicio con los equipos de aire acondicionado encendidos, la delegación del transporte en Cajeme, anunció que se impondrán multas a quienes incumplan con el reglamento.

Lo anterior fue señalado por su titular, Obed Alonso Chavira Guzmán, quien detalló a TRIBUNA que desde el primero de mayo se debería de estar brindando el servicio con el aire acondicionado encendido, debido a las altas temperaturas que se tienen en la región.

Las condiciones de las unidades no son las mejores, tienen algunas carencias, pero se está trabajando con lo que se tiene, y estamos tratando de atender las necesidades de los usuarios, desafortunadamente la mayoría de los camiones están un poco avanzadas en tiempo y no cuentan con una unidad de aire acondicionado, tenemos unas pocas que sí lo tienen, y durante una revisión en estos días nos percatamos que no están cumpliendo con la norma", declaró el funcionario.

Advirtió que en primera instancia se amonesta a quienes estén fuera de la norma y en caso de no atender lo indicado, se aplicarán sanciones; mismas que serán de 100 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), cuyo valor diario actual es de 96.22 pesos, por lo cual la sanción será de aproximadamente de 9 mil 622 pesos.

En contraparte, Bernardo Beltrán, concesionario de transporte público, dijo que en su ruta cuenta con tres camiones con unidad de aire acondicionado, pero el elevado costo de ponerlos a funcionar sumado a los pocos recursos que se tienen, luego de la pandemia, dificulta que se preste el servicio. “El mantenimiento para poder encenderlos me sale en 12 mil pesos, por cada uno, hablando de las unidades nuevas, y en las más antiguas sale 23 mil pesos cada aire, además al día se consumen 800 pesos más de diésel, y no sale para pagar al operador y rodar el camión, y no tenemos apoyo por parte del estado”.

Jesús Manuel Rodríguez Romero, secretario de la Integradora del Transporte del Sur de Sonora, añadió que como gremio reconocen que se está incumpliendo con el reglamento, por lo cual apuestan por el dialogo con las autoridades correspondientes.

Este problema se debe solucionar con acuerdos, platicar con las autoridades y ver en qué pueden ayudarnos y apoyarnos; pensando siempre en favorecer al usuario, para poder mejorar el servicio que se brinda a los cajemenses", declaró.

